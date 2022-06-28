Новости последнего часа: Курск стал 20 регионом с московской билетной системой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичном Дептрансе рассказали, что Курск стал 20 регионом России, где внедрили московскую билетную систему.

В посольстве России в Болгарии сообщили, что София высылает 70 российских дипломатов и представителей техперсонала.

В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян.

