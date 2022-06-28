Новости последнего часа: в аэропорту Домодедово устранили технический сбой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, причины технического сбоя в системе регистрации аэропорта Домодедово устранили. Об этом сообщила авиакомпания "Уральские авиалинии"

Вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки РФ не грозит. Особенность нового штамма заключается в ряде нуклеотидных замен, однако клинически это никак не проявляется, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Российский суд оштрафовал сервис Airbnb за отказ локализовать данные россиян. Речь идет о сумме в два миллиона рублей.