Касса с билетами на водные маршруты открылась на Устьинском причале

Касса с билетами на водные маршруты появилась в самом центре города. Заметный киоск "Суда сюда!" открыли на Устьинском причале в районе Китай-города. Об этом сообщили в Дептрансе. Оплатить билет получится "Тройкой", банковской картой или наличными.

На Китай-городе можно купить прогулку по северному маршруту – от Киевского до Устьинского причала. Также можно приобрести билет на маршрут от Воробьевых гор до Новоспасского причала. Кассы речного транспорта работают на Северном речном вокзале и Киевском причале.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.