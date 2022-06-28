Сбой в системе регистрации на рейсы произошел в аэропорту Домодедово. Видео прислали очевидцы.

У одной из авиакомпаний случился сбой в системе регистрации. Расписание рейсов сместилось на полтора часа, из-за чего возникли очереди. По словам сотрудников аэропорта, обновилась программа для регистрации, но не всех работников ознакомили с инструкцией по ней.

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