Очереди и задержки рейсов зафиксировали в столичных аэропортах

В московских аэропортах наблюдаются длинные очереди и сбои в расписании. Пассажиры сообщают о длительном ожидании на паспортном контроле, особенно во Внуково. Как пояснили в аэропорту, принимаются все меры, чтобы вернуться к штатному режиму.

В "Аэрофлоте" рассказали, что изменения связаны с ночными ограничениями в Шереметьево – часть рейсов перенаправили или задержали. "Уральские авиалинии" также сообщили о переносе и отмене рейсов.

В Росавиации напомнили, что пассажиры имеют право на напитки, питание и при длительных задержках на гостиницу и трансфер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.