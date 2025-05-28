Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 11:15

Транспорт

Очереди и задержки рейсов зафиксировали в столичных аэропортах

Очереди и задержки рейсов зафиксировали в столичных аэропортах

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В московских аэропортах наблюдаются длинные очереди и сбои в расписании. Пассажиры сообщают о длительном ожидании на паспортном контроле, особенно во Внуково. Как пояснили в аэропорту, принимаются все меры, чтобы вернуться к штатному режиму.

В "Аэрофлоте" рассказали, что изменения связаны с ночными ограничениями в Шереметьево – часть рейсов перенаправили или задержали. "Уральские авиалинии" также сообщили о переносе и отмене рейсов.

В Росавиации напомнили, что пассажиры имеют право на напитки, питание и при длительных задержках на гостиницу и трансфер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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