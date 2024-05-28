28 мая, 23:55Транспорт
Новости часа: расписание электричек на МЦД-2 изменится в июне
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за ремонта на станции Царицыно на МЦД-2 в июне изменится расписание электричек. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Первый этап Кубка Москвы по историческому ралли на ретроавтомобилях пройдет 2 июня, рассказали в Музее транспорта.
В Пушкинский день, 6 июня, в музее поэта на Арбате откроются бесплатные временные экспозиции. Об этом пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.