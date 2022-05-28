Дептранс рассказал о работе ТПУ "Серп и Молот"

100 тысяч пассажиров в сутки будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Серп и Молот" в Москве в 2025-м. Об этом сообщили в Дептрансе.

В состав ТПУ войдут четыре станции наземного и подземного метро. Сейчас специалисты реконструируют станцию будущего МЦД-4. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.