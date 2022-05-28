На Патриарших разместят новую велополосу

На Патриарших прудах будет новая велополоса. Здесь также поменяют схему движения, чтобы разгрузить ближайшие переулки и сократить время выезда на Садовое кольцо.

Проблема с заторами на Патриарших остро встала еще несколько лет назад. Частично ее решить, по словам экспертов, помогло правило резидентских парковок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.