"Боингам" российских авиакомпаний запретили садиться в Китае. Официальная причина – двойная регистрация воздушных судов.

Практически все российские лайнеры зарегистрированы и в РФ, и на Бермудских островах. В авиакомпаниях говорят, что с радостью подчинились бы требованиям и оставили бы своим "Боингам" только российскую регистрацию. Но сделать это могут только лизингодатели. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.