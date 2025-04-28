Тоннелепроходческий комплекс проложит 350 метров на Рублево-Архангельской линии метро

На будущей Рублево-Архангельской линии метро стартовала финальная проходка тоннелепроходческого комплекса. Щиту предстоит проложить левый перегонный тоннель между станциями "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева". Протяженность участка составит около 350 метров.

Рублево-Архангельская линия свяжет северо-запад столицы с деловым центром "Москва-Сити" и будет продлена в подмосковный Красногорск. В перспективе ее длина составит 27 километров с 12 станциями. Ожидается, что линия улучшит транспортное обслуживание семи районов города.

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