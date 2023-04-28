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Новости часа: движение по трассе М-12 от Москвы до Казани откроют к концу 2023 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани откроют в конце 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
В Курганской области снова эвакуируют население. Загорелись восемь домов на площади 600 "квадратов", сообщили в МЧС.
Цены в турецких отелях снизились на 30%. Это сообщение Российского союза туриндустрии.