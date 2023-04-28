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Происшествия

Новости часа: движение по трассе М-12 от Москвы до Казани откроют к концу 2023 года

Новости часа: движение по трассе М-12 от Москвы до Казани откроют к концу 2023 года

Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Новости часа: Собянин рассказал об открытии Южного речного вокзала в столице

"Актуальный репортаж": между Шанхаем и Ханчжоу построят первую линию гиперлупа

Эксперты сообщили, что хорды разгрузили существующие магистрали Москвы на 20%

10 тысяч велосипедов будут доступны для аренды в Москве в 2023 году

Эксперты заявили, что хорды разгрузили уже существующие магистрали города на 20%

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в майские праздники

ЦОДД спрогнозировал заторы до 8 баллов вечером 28 апреля в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани откроют в конце 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Курганской области снова эвакуируют население. Загорелись восемь домов на площади 600 "квадратов", сообщили в МЧС.

Цены в турецких отелях снизились на 30%. Это сообщение Российского союза туриндустрии.

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