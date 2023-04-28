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Велопатруль вернется на столичные дороги

Велопатруль вернется на столичные дороги

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На московские дороги вновь выходит велопатруль. Инспекторы в случае необходимости будут приходить на помощь другим велосипедистам, автомобилистам и пешеходам. Они могут осуществлять мелкий ремонт велосипедов, оказать доврачебную помочь и даже потушить небольшой пожар.

В условиях плотной городской застройки именно сотрудник на велосипеде имеет возможность быстрее всего добраться до места ДТП, помочь оформить европротокол и освободить проезжую часть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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