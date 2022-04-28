Соединительная линия между Киевским и Белорусским ж/д-направлениями готова наполовину

Москва готовится к запуску МЦД-4. Линия между Киевским и Белорусским направлениями готова наполовину. Как рассказали в Дептрансе, это один из ключевых проектов.

Также сообщается, что пассажиры, которые пользуются участком от Апрелевки до Железнодорожного, смогут существенно сэкономить время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.