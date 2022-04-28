Пассажирские самолеты И-114-300 планируют выпускать в Подмосковье с 2023 года

Пассажирские самолеты ИЛ-114-300 с 2023 года планируют выпускать на авиационном заводе в Луховицах. Самолет целиком будет сделан из отечественных комплектующих. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он посетил площадку, где производят в том числе истребители – МиГ-29 и МиГ-35. Сейчас завод является градообразующим предприятием Луховиц и планирует расширяться. Здесь появится еще 550 рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.