В Москве у офиса авиакомпании Turkish Airlines сформировалась очередь. Людям приходится стоять несколько часов, чтобы купить билет – онлайн-продажа остается недоступной.

В офис приезжают также, чтобы оформить возврат денег. Часть перелетов авиакомпания отменила, их не согласовали российские авиационные власти. Речь идет о дополнительных рейсах, запланированных на майские праздники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.