Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Пермь

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Пермь можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил цену на тысячу рублей, теперь можно улететь за 5 568 рублей. "Аэрофлот" условия тарифа не менял – 6 579 рублей.

Самое выгодное предложение у "Победы" – 3 799 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

