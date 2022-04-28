В столице из-за репетиции парада частично перекроют дороги

В Москве 28 апреля отрепетируют парад. Ограничения коснулись метро, скоро частично перекроют и дороги, сообщил Дептранс.

Сотрудники МФЦ смогут выезжать к москвичам для регистрации недвижимости. Об этом заявил Сергей Собянин.

Paramount приостановила вещание своих телеканалов в России.