Turkish Airlines отменяет часть рейсов на майские праздники. Росавиация не согласовала в полном объеме полетную программу турецких авиалиний.

В первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. Туроператоры уже начали искать другие варианты перелетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.