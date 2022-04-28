Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Екатеринбург можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 предлагает улететь за 6 086 рублей, раньше билет стоил 6 929 рублей. У "Аэрофлота" билеты подешевели почти на 4 тысячи рублей, сейчас можно улететь за 5 740 рублей.

"Победа" снизила стоимость минимального тарифа до 4 099 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

