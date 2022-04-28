Новая выделенка заработала на Новопеределкинской улице в Москве

На западе Москвы открыли новую выделенку. Она проходит по Новопеределкинской улице, сообщили в городском правительстве.

С ее помощью планируют уменьшить время в пути для пассажиров и увеличить скорость движения на участке, не пренебрегая безопасностью.

Новой выделенной полосой могут воспользоваться пассажиры четырех маршрутов общественного транспорта – это порядка 13 тысяч человек в сутки. По подсчетам мэрии, в год экономия времени составит около 6 часов.

Всего в Москве сейчас 97 выделенок, а до конца 2022 года планируют ввести еще около 30 километров таких участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.