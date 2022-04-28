Линия между Киевским и Белорусским направлениями МЦД готова на 55%

В столице готовятся к запуску МЦД-4. Уже на 55% построили линию между Киевским и Белорусским направлениями железной дороги. Это один из ключевых проектов для D-4, сообщили в департаменте транспорта.

Время в пути будут экономить пассажиры, которые ездят на участке от Апрелевки до Железнодорожного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.