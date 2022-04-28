Мобильные приложения авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair удалили из App Store

Мобильные приложения российских авиаперевозчиков "Аэрофлот" и Utair исчезли из App Store. Об этом сообщают пресс-службы авиакомпаний.

Уточняется, что уже установленные приложения продолжают работу в прежнем режиме, однако при удалении и переустановке скачать приложение заново уже будет нельзя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.