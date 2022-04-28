В Москве с начала открытия сезона на арендованных самокатах совершили 1,5 млн поездок

С начала сезона кикшеринга в Москве на самокатах совершили уже 1,5 миллиона поездок, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для сравнения он привел статистику за 2020 год, когда поездок было 2 миллиона за весь период.

Чаще всего, в 70% случаев, самокаты берут, чтобы доехать до метро, остановки или на короткие маршруты между районами. В 2022 году количество электросамокатов в аренду увеличилось до 40 тысяч, то есть в полтора раза.

Ездить становится безопаснее, отметил Максим Ликсутов. В городе будет более 100 медленных зон, где водители самокатов смогут передвигаться со скоростью не больше 5–15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.