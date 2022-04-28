Киевское и Белорусское направления железной дороги соединят

Между Киевским и Белорусским направлениями железной дороги строят соединительную линию. Она готова уже на 55%. Это один из ключевых проектов для D4, который станет частью МЦД. Он позволит создать сквозной маршрут от Апрелевки до Железнодорожного.

С запуском D4 пассажиры двух направлений смогут экономить на проезде и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК на 18 станциях. В час пик поезда будут ходить каждые 5–6 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.