В центре Москвы ограничат работу некоторых станций метро из-за репетиции парада

С 15:00 в центре Москвы ограничат работу некоторые станции метро из-за репетиции парада. Об этом сообщил Дептранс.

Уголовное дело завели после аварии на Мытной улице, где водитель каршеринга сбил пешехода, заявила Госавтоинспекция.

Дополнительные 130 поездов назначили на черноморские курорты в майские праздники. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

