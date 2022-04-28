Стартовал набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте Москвы

В Москве начали принимать заявки на участие в тестировании системы Face Pay на наземном транспорте. Об этом сообщили в профильном департаменте. Платежные сервисы в городе развивают по поручению мэра Москвы.

В апреле Face Pay в автобусах тестировали сотрудники. Теперь набирают 100 добровольцев среди пассажиров. Позже число участников обещают расширить, как и зону тестирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

