"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет ветеранов в вагонах бизнес-класса

Все майские праздники ветераны смогут бесплатно ездить бизнес-классом на поездах "Аэроэкспресса". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Воспользоваться такой привилегией с 1 по 10 мая могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", которые являются российскими гражданами.

Оформить билеты можно в кассах "Аэроэкспресса" вне очереди. Для этого достаточно предъявить документы, подтверждающие льготный статус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.