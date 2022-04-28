Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Санкт-Петербург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Санкт-Петербург можно с несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил стоимость за неделю, сейчас билет можно купить за 3 033 рубля вместо 4 188 рублей. "Аэрофлот" держит минимальный тариф на одном уровне – 3 324 рубля.

У "Победы" самое выгодное предложение – 2 499 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

