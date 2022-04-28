В России отменили часть рейсов в Турцию в майские праздники. Росавиация в полном объеме не согласовала полетную программу Turkish Airlines в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом какая-то часть дополнительных рейсов согласована. Однако в основном это касается региональных рейсов, а увеличение полетов в Москву все еще обсуждается.

В первую очередь отмена коснулась рейсов в Даламан. Туроператоры уже начали искать другие варианты перелетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

