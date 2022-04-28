Приложения "Аэрофлот" и Utair удалили из App Store

Приложения сразу двух отечественных перевозчиков исчезли из App Store. Речь об "Аэрофлоте" и Utair. Установленные программы сейчас работают стабильно, без сбоев.

Тем не менее в "Аэрофлоте" попросили не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в онлайн-магазине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.