"Автодор" призвал водителей быть внимательными на дороге из-за возможных заморозков в ночь на 29 апреля.

Как сообщили в пресс-службе госкомпании, ночью придут кратковременные дожди со снегом, которые зацепят трассы М1, М3, М11, А105, А107 и ЦКАД. Тем, кто уже поменял резину, советуют не планировать поездку в ночное время.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

