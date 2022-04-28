В Москве создают новую транспортную артерию

Соединительная линия между Киевским и Белорусским направлениями железной дороги готова уже на 55%. Это один из важных проектов для запуска МЦД-4, сообщили в департаменте транспорта.

Время в пути будут экономить пассажиры, которые ездят на участке от Апрелевки до Железнодорожного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.