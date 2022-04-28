Дополнительные поезда запустят на юг в разгар туристического сезона – Ростуризм

Поездов на юг в разгар туристического сезона будет достаточно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила высокий спрос на билеты, в том числе в майские праздники. Это связано с закрытием аэропортов на юге России. По словам Догузовой, РЖД запустили еще 130 дополнительных поездов и это не предел.

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