Движение на улицах в центре и на юго-востоке Москвы ограничат из-за репетиции парада

Движение на некоторых улицах в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 28 апреля из-за репетиции парада Победы. Подобные ограничения будут действовать и 4 мая.

С 17:30 будет перекрыто движение по Тверской и Моховой улицам, Солянке, Кадашевской, Кремлевской и Котельнической набережным.

С 22:00 будет недоступно движение по участку Тверского бульвара. С 22:30 нельзя будет проехать на Садовой-Кудринской улице, Новом Арбате и улице Серафимовича.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.