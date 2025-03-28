Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 13:30

Транспорт

На БКЛ восстановили движение поездов

На БКЛ восстановили движение поездов

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Движение на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) восстановили после временного ограничения, сообщили в департаменте транспорта столицы. Поезда вновь следуют по маршруту, станции работают в обычном режиме.

Движение приостанавливалось на участке от "Электрозаводской" до "Хорошёвской" по часовой стрелке из-за задымления в одном из вагонов. Пострадавших нет. Поезд передали на обслуживание компании-изготовителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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