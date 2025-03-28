Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 марта

В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском, Волоколамском и Можайском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, МКАД в районе Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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