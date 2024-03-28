Столичных курьеров могут начать контролировать через единую систему

На заседании в МГД 28 марта обсуждали вопрос создания единой системы, которая позволит контролировать работу московских доставщиков. Ожидается, что в ней будут отображаться данные об их перемещениях, а также информация о парковках и скоростном режиме.

Кроме того, велосипеды, на которых курьеры передвигаются по Москве, могут оборудовать табличками с номерами. По ним городские камеры смогут фиксировать нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.