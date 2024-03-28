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28 марта, 18:15

Транспорт

Столичных курьеров могут начать контролировать через единую систему

Столичных курьеров могут начать контролировать через единую систему

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

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На велосипедах курьеров могут установить таблички с номерами

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Сопровождающим пассажиров в аэропортах могут закрыть вход в терминалы

На заседании в МГД 28 марта обсуждали вопрос создания единой системы, которая позволит контролировать работу московских доставщиков. Ожидается, что в ней будут отображаться данные об их перемещениях, а также информация о парковках и скоростном режиме.

Кроме того, велосипеды, на которых курьеры передвигаются по Москве, могут оборудовать табличками с номерами. По ним городские камеры смогут фиксировать нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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