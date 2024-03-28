28 марта, 07:15Транспорт
Пассажиры задержанного рейса Москва – Дубай вылетели в ОАЭ
Пассажиры задержанного рейса Москва – Дубай вылетели в Арабские Эмираты. К сбою в расписании привел инцидент на летном поле аэропорта Домодедово: там грузовой автомобиль врезался в самолет Airbus A380-800. В результате у самого большого пассажирского лайнера в мире оказался серьезно поврежден фюзеляж.
Спустя несколько часов пассажиров отправили в Дубай другим рейсом. В аэропорту пояснили, что водитель грузовика неожиданно почувствовал себя плохо и не справился с управлением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.