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28 марта, 07:15

Транспорт

Пассажиры задержанного рейса Москва – Дубай вылетели в ОАЭ

Пассажиры задержанного рейса Москва – Дубай вылетели в ОАЭ

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Пассажиры задержанного рейса Москва – Дубай вылетели в Арабские Эмираты. К сбою в расписании привел инцидент на летном поле аэропорта Домодедово: там грузовой автомобиль врезался в самолет Airbus A380-800. В результате у самого большого пассажирского лайнера в мире оказался серьезно поврежден фюзеляж.

Спустя несколько часов пассажиров отправили в Дубай другим рейсом. В аэропорту пояснили, что водитель грузовика неожиданно почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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