Ограничения на оранжевой ветке метро начнут действовать 1 марта

Ограничения на оранжевой ветке метро в Москве начнут действовать 1 марта. Как сообщили в Дептрансе, в марте каждые выходные будут закрывать участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьской". Это связано со строительством нового перехода на станции "Академическая" Троицкой ветки.

На время ограничений для пассажиров пустят компенсационные автобусы. Они будут ходить вдоль всего закрытого участка.

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