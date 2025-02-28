Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 11:15

Транспорт

Ограничения на оранжевой ветке метро начнут действовать 1 марта

Ограничения на оранжевой ветке метро начнут действовать 1 марта

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Ограничения на оранжевой ветке метро в Москве начнут действовать 1 марта. Как сообщили в Дептрансе, в марте каждые выходные будут закрывать участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьской". Это связано со строительством нового перехода на станции "Академическая" Троицкой ветки.

На время ограничений для пассажиров пустят компенсационные автобусы. Они будут ходить вдоль всего закрытого участка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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