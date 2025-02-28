Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД от Бусинова до Волоколамского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на МКАД в районе Химкинского моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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