В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 февраля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД от Бусинова до Волоколамского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на МКАД в районе Химкинского моста.

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