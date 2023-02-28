Новости часа: "Аэрофлот" скорректирует расписание после ограничений в аэропорту Пулково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов после ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом заявили в авиакомпании.

Предприятия легковой промышленности по всей России подключились к выпуску продукции для СВО. Об этом сообщили в Минпромторге.

Март в Москве будут зимним с морозами до -15 градусов. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.