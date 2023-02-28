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Общество

Новости часа: "Аэрофлот" скорректирует расписание после ограничений в аэропорту Пулково

Новости часа: "Аэрофлот" скорректирует расписание после ограничений в аэропорту Пулково

Небо над Петербургом открыли после отмены плана "Ковер"

Пилот объяснил, что означает введенный в Санкт-Петербурге план "Ковер"

Volkswagen решил помешать завозу машин по параллельному импорту в Россию

Новости часа: все временные ограничения в небе над Санкт-Петербургом сняты

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию на полгода

План "Ковер" отменили в аэропорту Пулково

Минобороны РФ заявило о тренировке сил ПВО с органами управления воздушным пространством

Новости часа: небо над Санкт-Петербургом открыто

Ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов после ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом заявили в авиакомпании.

Предприятия легковой промышленности по всей России подключились к выпуску продукции для СВО. Об этом сообщили в Минпромторге.

Март в Москве будут зимним с морозами до -15 градусов. О погодных условиях рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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транспортэкономикаобществопогодавидеоРоман Карлов
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