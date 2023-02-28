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12:45

Транспорт

В аэропорту Пулково началась посадка на задержанные рейсы

В аэропорту Пулково началась посадка на задержанные рейсы

Ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты

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В аэропорту Пулково началась посадка на задержанные рейсы. Об этом сообщили пассажиры в Сети.

По данным источников РИА Новости и ТАСС ограничения на полеты сняли, как и отменен план "Ковер". Согласно ему, в небе могли находиться только военные и спасательные самолеты. Между тем, авиакомпании успели скорректировать расписание полетов в Питер. Например, "Аэрофлот" изменил его до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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