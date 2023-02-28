Рейсы в аэропорту Пулково задержали до 12:00 28 февраля

Рейсы в аэропорту Пулково задержаны до 12:00 по московскому времени 28 февраля. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили местные власти.

Телеграм-каналы пишут, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Это значит, что в небе могут находиться только военные и спасательные самолеты. Остальные должны либо немедленно совершить посадку, либо покинуть зону риска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.