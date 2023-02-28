Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Транспорт

Рейсы в аэропорту Пулково задержали до 12:00 28 февраля

Рейсы в аэропорту Пулково задержали до 12:00 28 февраля

Volkswagen пытается сорвать параллельный импорт в Россию – СМИ

Дискуссия, посвященная будущему российского авторынка, прошла на форуме ForAuto-2023

План "Ковер" ввели в Санкт-Петербурге – СМИ

Власти Петербурга подтвердили временное закрытие аэропорта Пулково

Сайт Flightradar показал ситуацию с рейсами в небе над Санкт-Петербургом

Новости часа: аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Началась регистрация на рейсы из Москвы в Петербург 28 февраля

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

Рейсы в аэропорту Пулково задержаны до 12:00 по московскому времени 28 февраля. Авиагавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили местные власти.

Телеграм-каналы пишут, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Это значит, что в небе могут находиться только военные и спасательные самолеты. Остальные должны либо немедленно совершить посадку, либо покинуть зону риска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика