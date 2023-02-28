Новости часа: аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили власти Санкт-Петербурга.

Два города и четыре поселка в Крыму остались без воды из-за аварии на водоводе. Об инциденте рассказали власти республики.

Москвичей ожидают сильный ветер и гололедица с 28 февраля по 2 марта. О погодных условиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.