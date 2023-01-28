Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:30

Транспорт

Реконструкция станции Очаково подходит к концу – Собянин

Реконструкция станции Очаково подходит к концу – Собянин

Новости часа: движение восстановили в районе станции метро "Каширская"

Движение в районе метро "Каширская" восстановили

Новости часа: движение машин ограничили у метро "Каширская" из-за пожара

Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 28 января

В Москве продлили автобусный маршрут № 394

Изменилось расписание аэроэкспрессов в аэропорты Внуково и Шереметьево

"Мой район. Навигатор": на Москве-реке начали испытывать электросудно "Сетунь"

Новости часа: промышленную ипотеку в РФ расширят на проекты по обновлению недвижимости

Столичный трафик в вечерние часы составил 7 баллов

Реконструкция станции Очаково подходит к концу, она завершится в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый пригородный вокзал станет частью ветки "МЦД-4", которая соединит Апрелевку и Железнодорожный.

Старую платформу закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. В ближайшее время Очаково сможет снова принимать поезда. По словам мэра Москвы, обновленная станция сможет ежедневно принимать более 11 тысяч пассажиров.

Читайте также
транспортгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика