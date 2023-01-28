Реконструкция станции Очаково подходит к концу – Собянин

Реконструкция станции Очаково подходит к концу, она завершится в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый пригородный вокзал станет частью ветки "МЦД-4", которая соединит Апрелевку и Железнодорожный.

Старую платформу закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. В ближайшее время Очаково сможет снова принимать поезда. По словам мэра Москвы, обновленная станция сможет ежедневно принимать более 11 тысяч пассажиров.