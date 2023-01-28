28 января, 16:30Транспорт
Реконструкция станции Очаково подходит к концу – Собянин
Реконструкция станции Очаково подходит к концу, она завершится в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новый пригородный вокзал станет частью ветки "МЦД-4", которая соединит Апрелевку и Железнодорожный.
Старую платформу закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. В ближайшее время Очаково сможет снова принимать поезда. По словам мэра Москвы, обновленная станция сможет ежедневно принимать более 11 тысяч пассажиров.