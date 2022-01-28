В Бутове образовался большой затор из-за неосторожной парковки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В Бутове одна неосторожная парковка привела к большому затору. Водитель оставил свою машину слишком далеко от бордюра, с другой стороны дороги тоже стоял автомобиль. В итоге грузовая машина не смогла проехать и десятки автомобилей стояли в очереди позади.

В итоге другие водители руками оттолкали легковой автомобиль к бордюру и освободили дорогу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.