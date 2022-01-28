Москвичам рассказали о дезинфекции в метро и МЦК

На Московской железной дороге ежедневно дезинфицируют поезда. На МЦК всего – 51 состав, обработку проводят в новом моечной комплексе станции Андроновка.

Особое внимание уделяют контактным поверхностям. Это поручни, подлокотники, ручки на дверях. Специалисты распыляют специальный состав, который убивает вирусы, но безопасен для человека. А на станциях дезинфекцию проводят каждые 2 часа.

Кассы, аппараты по продаже билетов, турникеты, поверхности эскалаторов тщательно обеззараживают для безопасности пассажиров. В самих вагонах "Ласточек" фильтруют даже воздух с помощью климатических установок с ультрафиолетовыми лампами.

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