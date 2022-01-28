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Москва 24

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Происшествия

07:15

Грузовики выехали на встречную полосу на Минском шоссе

транспорт авто происшествия город видео Кристина Курума

На Минском шоссе на видео попали фуры, которые едут по встречной полосе. Водители рассказали, что это происходит из-за путаницы в организации движения на новом участке трассы в районе Голицыно. Из-за этого большегрузы, которые едут по бесплатному дублеру, оказываются на встречной полосе.

Также на Минском шоссе в районе Одинцово легковой автомобиль попал под прицеп грузовика. По словам очевидцев, водитель слишком сильно разогнался. Однако водитель грузовика вовремя среагировал и затормозил.

В Крылатском районе полицейские изъяли скрытые камеры в раздевалках спа-центра. Об этом сообщил один из телеграм-каналов. Аппаратуру, которую замаскировали под освежители воздуха, обнаружили клиенты фитнес-клуба. Устройства передали на экспертизу. В данный момент выясняют, для чего эти камеры были установлены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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