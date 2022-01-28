Грузовики выехали на встречную полосу на Минском шоссе

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На Минском шоссе на видео попали фуры, которые едут по встречной полосе. Водители рассказали, что это происходит из-за путаницы в организации движения на новом участке трассы в районе Голицыно. Из-за этого большегрузы, которые едут по бесплатному дублеру, оказываются на встречной полосе.
Также на Минском шоссе в районе Одинцово легковой автомобиль попал под прицеп грузовика. По словам очевидцев, водитель слишком сильно разогнался. Однако водитель грузовика вовремя среагировал и затормозил.
В Крылатском районе полицейские изъяли скрытые камеры в раздевалках спа-центра. Об этом сообщил один из телеграм-каналов. Аппаратуру, которую замаскировали под освежители воздуха, обнаружили клиенты фитнес-клуба. Устройства передали на экспертизу. В данный момент выясняют, для чего эти камеры были установлены.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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