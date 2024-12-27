В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Каширском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером осложнить движение могут строительные работы на МКАД в районе Варшавского шоссе, погодные условия и аварии.

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