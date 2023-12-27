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27 декабря, 21:15

Транспорт

Пять тысяч лампочек новогодней иллюминации украсили городской транспорт Москвы

Пять тысяч лампочек новогодней иллюминации украсили городской транспорт Москвы

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Пять тысяч лампочек новогодней иллюминации украсили городской транспорт Москвы, пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В этом году специалисты украсили 50 электробусов яркими гирляндами, а порядка 150 автобусов были празднично оформлены новогодней символикой. Прокатиться на таком транспорте могут все желающие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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